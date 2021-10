313 مليون دولار الإيرادات No Time To Die

حقق فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die قفزة قوية في شباك التذاكر العالمية، مع نهاية عطلة الأسبوع الماضي في جميع الدول المعروض بها.

ووصلت إيرادات فيلم No Time To Die إلى حوالي 313 مليون دولار عالميا، فيما حقق 56 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي في افتتاحية عرضه يوم 8 أكتوبر.

أرقام No Time To Die في أمريكا لم ترق إلى التوقعات رغم انطلاقته القوية في الأسواق العالمية، لكن هذه الأرقام يتحكم بها حاليا تخوفات جائحة كورونا وانتشار فيروس دلتا وقلة إقبال الجمهور على دور السينما.

كان متوقعا أن يحقق No Time To Die من 60 إلى 70 مليون دولار في أول ثلاثة أيام عرض في أمريكا، ورغم ذلك مازال صناعه متفاءلون بمستقبله في السينمات وقدرته على مضاهاة الأجزاء السابقة في الأرقام.

رغم مدة عرضه الطويلة، إلا أن فيلم No Time to Die نال استحسان الجمهور والنقاد خاصة أنها يحمل الكثير من المفاجآت واللحظات الرومانسية والعاطفية إلى جانب الأكشن وكوميديا الموقف التي كانت حاضرة حتى وقت الآزمات.

أيضا تفوق دانيال كريج في تقديم دور جيمس بوند في فيلم No Time to Die وبرع رامي مالك في لعب دور سافن الشرير الذي هدد وتمكن من إنهاء حياة العميل 007، رغم انتقادات أن ظهوره في العمل كان قليلا ومتأخرا بعض الشيء.