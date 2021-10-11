جورج كلوني: لن ارشح نفسى لأي منصب سياسي

قال الممثل العالمي جورج كلوني إنه لن يرشح نفسه لأي منصب سياسي، لأنه حاليا يفضل أن يعيش حياة سعيدة ويتطلع إلى تقليل عبء العمل عن قلبه بحسب هوليوود ريبورتر.

وأشار جورج كلوني في حوار مع بي بي سي على هامش عرض فيلمه The Tender Bar في مهرجان لندن السينمائي الدولي، إلى أنه يخطط لتنفيذ عدد أقل من المشروعات والاستفادة من قدرته على القيام بالعديد من الأمور الأخرى.

وأوضح نجم هوليوود الشهير الذي بلغ عامه الستين في مايو الماضي، أنه يريد لعب كرة السلة والقيام بالأشياء التي يحبها بينما يتمتع بصحة جيدة، وهو أمر اتفق عليه مع زوجته أمل علم الدين بعدما قضا سنوات طويلة في العمل المضني.

وتحدث جورج كلوني المؤيد للرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الوضع السياسي في بلاده وأكد على أن أمريكا دولة لا تزال تتعافى من الأضرار التي سببها دونالد ترامب.

ووصف جورج كلوني دونالد ترامب بأنه كان مجرد رجل يطارد الفتيات قبل ترشحه لرئاسة أمريكا، وأنه أضر كثيرا بالأوضاع في بلاده التي ستتطلب الكثير من الوقت لإصلاحها.