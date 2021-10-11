شاركت الفنانة،رانيا يوسف،جمهورها، أحدث إطلالتها،ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت رانيا يوسف بإطلالة جذابة،حيث إرتدت فستانا أسود بقصة ملفته،واعتمدت ماكياج رقيقا أبرز ملامحها،وكتبت معلقة من خلال صورتها:"السينما هي أجمل إحتيال في العالم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رانيا يوسف تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور عبر الانستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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