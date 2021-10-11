روجت الفنانة والإعلامية، ريهام سعيد،لأحدث أعمالها في مسلسل “السيدة زينب”،ونشرت صورة برفقة فريق العمل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتبت سعيد لمتابعينها من خلال الصورة معلقة:"انتظرونا اليوم علي قناه المحور الساعه ٧ مسلسل السيده زينت اخراج الاستاذ محمد النقلي . يا رب وفقنا". وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، ويعيش أبطال العمل قصصًا فى منطقة زقاق المدق فى إطار اجتماعى. المسلسل من بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغني، ميمي جمال، حسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريهام سعيد تروج لمسلسل”السيدة زينب” بصحبة فريق العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.