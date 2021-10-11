بسنت شوقي تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام

شاركت الفنانة الشابة بسنت شوقي متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت بسنت، بمكياج جذاب أبرز جمال ملامحها وتركت شعرها منسدلا على أكتافها بطريقة انسيابية. يذكر أن اخر اعمال بسنت شوقي في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق، شريف سلامة، مي سليم وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

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