ننشر قصة اتهام شادي خلف بالتحرش وهتك العرض

أثيرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا بعد إحالة الممثل شادي خلف إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بفتيات داخل ستوديو ذات (الذي يمتلكه للتدريب على التمثيل).

القصة بدأت منذ شهر يونيو الماضي، حينما خرج الممثل الشاب عبد الرحمن مجدي - عبر حسابه على انستجرام، ونشر شهادات لفتيات ذهبن إلى ستوديو ذات للتدريب على التمثيل، لكنهن تعرضن للتحرش وهتك العرض من خلال شادي خلف (حسب ما ورد في الشهادات المنشورة).

وعلق الأول على هذه الشهادات قائلًا: «ودي شهادات بعض البنات اللي اتعرضت لده ولسه في أكتر وهايتكلموا قريب.. انا بدعمك #كله_هيتعرف».

بعدها تلقى عبد الرحمن مجدي شهادات من فيتات أخريات، ونشر شهادتهن في منشورين إضافيين، بتاريخ 26 و27 يونيو تباعًا، واكتفى عبد الرحمن مجدي بنشر الأحرف الأولى من اسم شادي خلف، إذ كتب: «شهادات بعض ضحايا مدرب التمثيل ش.خ #كله_هيتعرف».

وقررت جهات التحقيق - ليلة أمس الأحد إحالة الفنان شادى خلف إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

ووجهت النيابة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

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