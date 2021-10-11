كنزي دياب تحتفل بعيد ميلاد والدها على طريقتها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت كنزي عمرو دياب ابنة الفنان عمرو دياب بعيد ميلاد والدها الذي يوافق اليوم 11 أكتوبر.

ونشرت كنزي عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على “إنستجرام”، صور لها مع والدها من مراحل مختلفة من عمرها.

وكتبت له لتتمنى له عيد ميلاد سعيد وتعبر عن حبها الكبير له.

على جانب آخر، طرح عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة “إنت الحظ” عبر قناته الرسمية على موقع YouTube، استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.

وأغنية “إنت الحظ” من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.