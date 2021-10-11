“تجاوز حدوده معايا واستفزني”.. حمو بيكا يحكي كواليس تعديه على معجب في بنزينه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حكى مطرب المهرجانات حمو بيكا ما حدث معه أمس والمشكلة التي تعرضت لها واتهامه بالتعدي بالضرب على أحد معجبيه.

وظهر حمو بيكا في فيديو عبر حسابه على “إنستجرام”، وطلب من جمهوره عدم تصديق أي شيء يقال أو يكتب عنه.

وقال حمو بيكا: “لو سمعتوا عني كلام دا كلام كدب ومش صحيح، أنا عمري ما حد هيجي يتصور معايا لله والوطن وأتعارك معاه مفيش الكلام جه، كان في استفزاز وشتيمه منه وتجاوز حدوده معايا وقلة أدب، بس عادي الله يسهله حاله”.

واختتم كلامه “الحمد لله على اللي حصل كله ودا درس ولازم كل واحد يتعلم من أخطائه”.

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وبدأت الأزمة ببلاغ من شخص يتهم حمو بيكا بالتعدي عليه بالضرب، وكشفت التحريات أن حرس حمو بيكا اعتدوا بالضرب على شخص حاول التقاط صورة معه أثناء تواجدهم في محطة وقود بالكيلو 21 طريق الإسكندرية مطروح.

وكانت نيابة العامرية أول بالإسكندرية أمرت بسرعة ضبط وإحضار حمو بيكا وحارسه الشخصي أمس، كما أمرت بسرعة طلب تحريات المباحث والتحفظ على كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان لبيان حقيقة الأمر، وذلك وفقًا لما ورد في موقع جريدة اليوم السابع.

وبعدها قررت النيابة إخلاء سبيل حمو بيكا وحارسه الشخصي بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما.

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