دنيا سمير غانم في رسالة جديدة لوالديها: “وحشتوني أوي يا أغلى وأنقى وأطيب الناس”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة جديدة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبرت فيها عن اشتياقها لهم.

ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها على “إنستجرام”، مجموعة صور لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز من جلسة تصوير قديمة لهما.

وكتبت دنيا معبرة عن اشتياقها لهما وداعية الله أن يلهمها وشقيقتها الصبر على فراقهما، وقالت: “وحشتوني أوي يا أغلي وأنقي وأطيب ناس في الكون… ربي ارحمها كما ربياني صغيرا، اللهم اسكنهم الفردوس الأعلي يا رب وصبرنا علي فراقهم”.

على جانب آخر، شهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14 الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أول ظهور لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها.

وحضرت دنيا سمير غانم افتتاح المهرجان القومي للمسرح من أجل تسلم تكريم اسمي والديها الراحلين سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

يذكر أن الراحل سمير غانم توفي يوم الخميس 20 مايو 2021 عن عمر 84 عاما، أثر أزمة صحية تطورت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد مرور 79 يوما لحقت به الفنانة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عاما.

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