بينهم يسرا وسمية الخشاب ونيللي وأنوشكا.. تعرف على النجوم ضيوف الدورة الخامسة لمهرجان الجونة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مهرجان الجونة عن قائمة الضيوف النجوم، المدعوين لحضور فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان والتي ستنطلق يوم 14 أكتوبر الجاري حتى 22.

وتضم القائمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وانوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، احمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير ،وسيد رجب ،هاني رمزي، احمد رزق ،علا رشدي ،أحمد شاكر ، بسنت شوقي، هنا شيحة، أسر ياسين، نور، ريا أبي راشد ، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الاتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، أدم الشرقاوي ، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد وأخرين.

كذلك جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.

ومن المقرر أن تشهد الدورة عرض ما يقرب من 80 فيلمًا هذا العام، معظمها حصل على جوائز عالمية في مهرجانات أخرى.

ومن المقرر أن يقدم حفل افتتاح هذا العام ناردين فرج بينما ستقدم حفل الختام جاسمين طه زكي.

وستشهد الدورة تكريم الفنان أحمد السقا عن مجمل أعماله، ومن المقرر أني يصل الجونة غدًا.