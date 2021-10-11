هاكر يخترق صفحة النيابة الإداية على “إنستجرام” وينشر صورًا خارجة

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية بموقع التوصل الاجتماعي انستجرام، للاختراق ونشر هاكر صورًا فاضحة وغير أخلاقية، ومسيئة عبر الصفحة.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام ما نشر عبر الصفحة الرسمية، مطالبين بسرعة ضبط وكشف المسئول عن الاختراق.

فيمات أطلقت النيابة الإدارية، منذ أسبوعين، الإصدار الأول من التطبيق الخاص بالنيابة الإدارية على الهاتف المحمول عبر متجر جوجل: Google play store.

وذكرت النيابة في بيان، أن التطبيق في إطار استراتيجية النيابة الإدارية نحو تطوير العمل بها، وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقًا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

كما صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأن المواطنين يستطيعون من خلال التطبيق تحديد النيابة المختصة بشكواهم من خلال دليل النيابات واختصاص كل نيابة في جمعي محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية، ووسائل التواصل معها.

وللنيابة الإدارية عدة وسائل للتواصل منها؛ الخط الساخن 16117، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق Whatsapp رقم 01050601888، الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على منصة التواصل الاجتماعي Facebook.

كما يتيح التطبيق للمواطنين سهولة الوصول لمقار النيابات المختلفة في كافة محافظات مصر باستخدام تطبيق خرائط جوجل Google maps.

يأتي ذلك في إطار خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوي والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقًا للعدالة الناجزة.