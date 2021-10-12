ابو ظبي - احمد الجزار - قررت إدارة مسرح الزمالك إلغاء حفل الفنان محمود العسيلي المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر.
لم توضح إدارة المسرح أسباب إلغاء الحفل فقط اكتفت بأن السبب خارج عن إرادتهم، كما طالبت الإدارة الجمهور بالتواصل معهم من أجل استرداد قيمة التذكرة
يشار أن أسعار حفل محمود العسيلي بلغت 350 جنيه
الجدير بالذكر أن العسيلي أحيا حفلًا مؤخرًأ في العين السخنة وسط حضور جماهيري كبير وقدم نخبة من أجمل أغانيه
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء حفل محمود العسيلي في مسرح الزمالك.. والإدارة: “أسباب خارج إرادتنا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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