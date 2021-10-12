إلغاء حفل محمود العسيلي في مسرح الزمالك.. والإدارة: “أسباب خارج إرادتنا”

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت إدارة مسرح الزمالك إلغاء حفل الفنان محمود العسيلي المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر.

لم توضح إدارة المسرح أسباب إلغاء الحفل فقط اكتفت بأن السبب خارج عن إرادتهم، كما طالبت الإدارة الجمهور بالتواصل معهم من أجل استرداد قيمة التذكرة

يشار أن أسعار حفل محمود العسيلي بلغت 350 جنيه

الجدير بالذكر أن العسيلي أحيا حفلًا مؤخرًأ في العين السخنة وسط حضور جماهيري كبير وقدم نخبة من أجمل أغانيه