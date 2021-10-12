أحضان وقبلات ومحاولات هتك عرض.. اعترافات الفتيات في قضية اتهام شادي خلف بالتحرش

ابو ظبي - احمد الجزار - أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة الفنان شادي نبيل خلف، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

وننشر أقوال الفتيات السبعة ضحايا الفنان شادي نبيل خلف، والمتهم بالتحرش وهتك عرضهن بالقوة رغما عنهن داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

أقرت ه. ط. 24 سنة مهندسة ميكانيكا، أنها التحقت بالاستديو المملوك للمتهم الفنان شادي نبيل لتلقي دروس وورش لتعليم مهنة التمثيل.

وأضافت أنه في غضون عامي 2018 و2019 وحال تواجدها رفقة المتهم منفردان بإحدى الغرف للتمرين على أحد المشاهد السينمائية، أمسك بها عنوة بكلتا يداه وجذبها له واحتضنها ولامس عضوه الذكري جسدها، إلا أنها تمكنت من تركه ومغادرة الغرفة.

وتابعت أنه عقب فترة من الزمن تعرض لها بالتحدث بعبارات بها ايحاءات جنسية، حتى وصل به الأمر بإعلان رغبته لها بمعاشرتها، وما كان منها إلا أن قامت بتجنبه

وأثرت الفتاة عدم الإبلاغ خوفا على سمعتها، وعقب ذلك علمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب المتهم مثل تلك الأفعال مع أخريات، فأبلغت بالواقعة، مشيرة إلى أن قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هو هتك عرضها.

كما أقرت ه. خ. 26 سنة مساعد مخرج، أنها التحقت باستوديو ذات المملوك للمتهم الفنان شادي نبيل لتلقي دروس وورش لتعليم مهنة التمثيل.

وأضافت أنه في غضون عام 2018 وبأحد الأيام وعقب الانتهاء من أحد الورش، طلب منها المتهم الخروج للتنزه فقبلت رغبته وتوجها لأحد المقاهي، وحال جلوسهما فوجئت بوضع يده على جسدها -ظهرها من أسفل ملابسها- إلا أنها ابتعدت عنه وغادرت المقهى.

وأثرت عدم الإبلاغ خوفا على سمعتها، وعقب ذلك علمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب المتهم الفنان شادي نبيل مثل تلك الأفعال مع أخريات، فأبلغت بالواقعة، مشيرة إلى أن قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هو هتك عرضها.

وأقرت م. ع. 24 سنة حاصلة على ليسانس حقوق، أنها التحقت باستديو ذات المملوك للمتهم الفنان شادي نبيل لتلقي دروس وورش لتعليم مهنة التمثيل.

وأضافت أنه في غضون عام 2020 حال تواجدها رفقة زملائها والمتهم بمنزل الأخير لتلقي بعض الدروس، وعند انصرافهم طلب منها المتهم توصيلها لمنزلها لتأخر الوقت فوافقت.

وعقب مغادرة زملائها فوجئت بجذب المتهم لها واحتضانها وتقبيلها من رقبتها، واستطالت يده ولامست جسدها، ومؤخرتها واضعا يده الأخرى أسفل ملابسها العلوية من الظهر وملامسا بأحد قدميه موطن عفتها، فدفعته وطلبت المغادرة فقام بتوصيلها.

وأثرت عدم الإبلاغ خوفا على سمعتها، وعقب ذلك علمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب المتهم مثل تلك الأفعال مع أخريات، فأبلغت بالواقعة، مشيرة إلى أن قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هو هتك عرضها.

المتهم في القضية هو، “شادي نبيل 42 سنة ممثل ومدرب تمثيل باستوديو ذات، وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيه.

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إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات