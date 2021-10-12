مروان بابلو عن أزمة ابتهال النقشبندي في حفله: “ليس لي علاقة ولم أكن على المسرح وقتها”

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص مغني الراب مروان بابلو، علي الرد على ما حدث في حفله الأخير من مغني راب فلسطيني بعد تغييره لبعض كلمات ابتهال “مولاي” للنقشبندى ما دفع البعض لانتقاده بشدة.

وقال مروان بابلو عبر حسابه على انستجرام من خلال خاصية ستوري: “عايز اؤكد عدم علاقتي بلي حصل، وعدم وجودي على المسرح وقتها، حيث انني كنت في غرفتي انتظر الصعود، ولم اعلم بالملابسات التي حدثت إلا بعد انتهاء الحفل”.

وتابع: “أعلن تقديري واحترامي لنقابة المهن الموسيقية، أنا بالفعل تقدمت من قبل بطلب عضوية النقابة وذلك لإيماني بدوها في الحفاظ على الفن”.

وكان المنتج محمد الشاعر المسؤول عن الأعمال الفنية للمطرب مروان بابلو قد صرح لبرنامج etبالعربى :”أن مروان ليس له علاقة بما حدث من مغني الراب الفلسطينى وهو “شاب جديد”.

وأضاف محمد الشاعر :” أن فقرة مروان بابلو في الحفل منفصلة تماما عن فقرة شاب جديد، الذي صعد إلى المسرح وقدم فقرته قبل “بابلو” ومن ثم كل فنان مسؤول عن تصرفاته في الفقرة الخاصة به فقط”.

وتابع محمد الشاعر:” نحترم قرارات نقابة المهن الموسيقية ولكن الخضة الحقيقية في الهجوم الذي طال مروان بابلو من قِبل البعض عن طريق السوشيال ميديا، بالرغم من أن الموضوع غير حقيقي، والفيديوهات موجودة ودليل على أن بابلو ليس له علاقة من قريب او بعيد بما حدث من الأساس، والشاب وضح ذلك على حسابه بموقع انستجرام واعتذر عما بدر منه”.

وأكد محمد الشاعر:” بدأنا نتواصل مع نقابة الموسيقيين، وهناك تفهم بأن الأزمة ليس لها علاقة بمروان بابلو، ولم يقل ذلك بعكس ما تم تداوله على السوشيال ميديا”.

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