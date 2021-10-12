محمد هنيدي يكشف عن بوسترات مسرحيته الجديدة “سلام مربع”: ” هنولعها في موسم الرياض”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان محمد هنيدي، عن بوسترات مسرحيته الجديدة “سلام مربع”، والمقرر عرضه ضمن موسم الرياض خلال الشهر الجاري.

وظهر هنيدي على البوسترات وهو يمسك مايك ويغني، حيث يؤدي خلال العمل دور مطرب شعبي.

ويشاركه بطولة العمل اَيتن عامر ومحمد ثروت ومحمد محمود وإيمان السيد واَخرون.

وكشف هنيدي عن موعد عرض المسرحية لأول مرة، وكتب: “لكل حبايبنا في السعودية .. استنونا بإذن الله هنولعها في ‎موسم الرياض مع مسرحية سلام مربع على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ ٢٦ أكتوبر ان شاءالله”.

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يذكر أن المسرحية من تأليف محمد هنيدي وخالد جلال وإخراج خالد جلال.

وفي سياق متصل، انتهى محمد هنيدي ومحمد واَيتن عامر من تسجيل أغنيات المسرحية تحت إشراف الملحن عمرو مصطفى.