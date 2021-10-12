أيتن عامر تشوق جمهورها لمسرحيتها الجديدة ”سلام مربع” مع هندى

شوَّقت الفنانة أيتن عامر جمهورها، لمسرحيتها الجديدة “سلام مربع” والتي سيتم عرضها في السعودية.

ونشرت أيتن عامر، البوستر الخاص بالمسرحية، وعلقت عليه: “‏سلام مربع لكل أهل السعودية، استنونا في ⁧‫#موسم_الرياض⁩ يوم 26 أكتوبر، ‏وحشتوني أوي أوي، وأشوفكم على خير قريبا”.

وسبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موعد عرضَ مسرحية "سلام مربع" للفنان محمد هنيدي ضمن موسم الرياض.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مسرحية سلام مربع للنجم الكبير محمد هنيدي أولى مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ 26 أكتوبر إن شاء الله".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر، أعلنت عبر حسابها على فيسبوك، تحضيرها لأغنية مع المطرب والملحن عمرو مصطفى، ونشرت صورة معه عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت أيتن: "أغنية هتنزل قريب، هتبقى مفاجأة وهتعجبكوا أوي أوي، في تاني تعاون مع الفنان المتميز عمرو مصطفى".