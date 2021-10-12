روجت الفنانة الشابة منة عرفة، لأغنيتها الجديدة،ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،ظهرت فيه وهي تردد كلمات الأغنية بطريقة مرحة. وكتبت عرفة من خلال الفيديو معلقة: "مين مستني الاغنيه؟!???? قريب اوي هتشوفوها كامله انشاءالله".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة عرفة تروج لأغنيتها الجديدة عبر الانستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.