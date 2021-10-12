شاهد.. هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديدا عبر قصتها علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت هنا الزاهد، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار ، مرتدية الأسود. ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج ناعم بسيط.

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