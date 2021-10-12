هيئة الأدب والنشر السعودية تقدم 5 مجموعات قصصية للمكتبة العربية والعالمية

قدمت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية في معرض الرياض الدولي للكتاب، خمس مجموعات قصصية للمكتبة العربية والعالمية، كخطوة لتوثيق التجربة السردية والإبداعية في المملكة العربية السعودية من خلال نماذج قصصية مختلفة.

وأعادت الهيئة طباعة وطرح أولى إصداراتها "قصص من السعودية 2018" و"قرية سعودية"، كما أطلقت إصدارات جديدة بعناوين "قصص من السعودية 2019"، "قصص من السعودية 2020"، و"أربعة عشر يوماً".

تحوي المجموعة القصصية الأولى "قصص من السعودية 2018"، عشرة نصوصٍ كُتبت عام 2018 وهي كالتالي: (الدلافين) أميمة الخميس، (المعلقون على الجراد) ساعد الخميسي، (أفكار حول طريقة ابتكار تهمة) ضيف فهد، (أساطير البيت) ظافر الجبيري، (ملامح) عبد الواحد اليحيائي، (شجرة النيم) عمرو العامري، (ذاكرة الحفرة) فهد العتيق، (عن الفتاة في المنزل المقابل) هند الغريب، (مباريات شطرنج خالدة ولكن بائدة) طارق الجارد، (أيام مستعملة) وفاء الحربي.

المجموعة القصصية الثانية بعنوان: (قرية سعودية)، وهو أول الإصدارات الخاصة التي تتناول موضوعات مختارة، كان موضوعها الحياة في القرية السعودية باختلاف مناطقها ولا تتقيد بسنة كتابتها، بمشاركة عشرة قاصين، وهي كالتالي: (الصورة) حسن حجاب الحازمي، (حد الأسفلت) عبد العزيز مشري، (الزافر) عبد الله ساعد المالكي، (قلب امرأة) علي الشدوي، (طرف العباءة) علي المجنوني، (شارع الجمالة) علي طاهر زيلع، (رائحة القطران) محمد الراشدي، (الراكب) محمد علوان، (فارس أحلام الفزاعات) منصور العتيق، (عائد للوطن الصغير) يحيى أمقاسم.

المجموعة القصصية الثالثة والتي تحمل عنوان: قصص من السعودية 2019، تحتوي على عشرين نصًا كُتبت عام 2019م والكُتّاب هم: (الرسائل لا تعبر الإسفلت) وفاء الحربي، (المتمردون) فيصل خرمي، (يافطة نيون فوق رأسي) هبة قاضي، (هلوسة) شذى الجاسر، (قصة 25) علي الزهراني، (رغيف السماء) حليم الفرجي، (محاولة استيقاظ من الحقيقة) أماني عبد الرحمن، (وجهي الذي يأخذ شكل المثلث المقلوب) الحسين معافا، (الخط الأصفر) محمد الراشدي، (العائد) سعود آل سمرة، (أمي وآشا) الهنوف الدغيشم، (لم يبق شط إليه ترجع السفن) لبنى الثقيل، (في رثاء الكلاب) مهدي محسن، (درج) محمد علي علوان، (وداع حرج) ابتسام فهد، (روتين) وليد قادري، (مدينة الرؤى والنبوءات) نورة المحسن، (كتاب العيد) سعد الدوسري، (وجه بلا ملامح) سمية السيد، (الجريمة الكاملة) أمل الفاران.

المجموعة القصصية الرابعة والتي تحمل عنوان: قصص من السعودية 2020، كانت بمشاركة عشرين قاصاً أيضًا بنصوصٍ كُتبت في عام 2020، وهم: (أمي ترضع عقرباً) خلف سرحان القرشي، (عاطفة قديمة) بلقيس الملحم، (حواجب شيطانية) ناصر سالم الجاسم، (جامع الأحذية) وفاء الراجح، (التورط في المعنى) شهد الغامدي، (بؤس الفصل الأخير) حسين بن صبح الغامدي، (مراسلات) عبدالله ناصر، (المحفظة) سعد أحمد ضيف الله، (أخوات غيث) ساعد الخميسي، (أسير اللحظة) أوس الحربش، (البناية) جبير المليحان، (فم مملوء بالهواء) أحمد الغزي، (الراعي القديم) فاطمة عبدالحميد، (أمي والكارثة الكونية) خالد الداموك، (مفرق الوادي) فايع آل مشيرة عسيري، (الحياة التي لم تخطر على بال لطيفة) أحمد الحقيل، (حين غفلة) أحمد خلف الجميد، (كائن نهاري) مبارك الهاجري، (بكور) ظافر الجبيري، (تجويف في شجرة) عواض شاهر العصيمي.

أما الكتاب الخامس فحمل عنوان: (أربعة عشر يوماً) وهو إصدار خاص يجمع القصص المكتوبة خلال فترة الجائحة العالمية كوفيد-19 بمشاركة عشرين قاصاً، وهم: (حرب باردة) مريم الحسن، (كابوس) إبراهيم مضواح الألمعي، (فايروس) حسن آل عامر، (الوحش) حنان الحربش، (ما لم يقله أوليفر ساكس عن سنة الرحمة) طارق الجارد، (باب أشرع) محمد علي مدخلي، (مضاعفات طويلة الأمد) سهام العريشي، (الغرفة 306) حضية عبده خافي، (رغيف العزلة) عبير العلي، (عرس في زمن كورونا) مريم العبودي، (موت عائد إلى المنزل) زياد عوض، (الرابط صحيح لكنه لا يعمل) محمد حامد، (حين غاب صوت الجرس) سارة إبراهيم الشهري، (غرفة تخص البؤس وحده) ولاء عبدالله تكروني، (خمائل) أحمد العسيلان، (الأسبوع الأول لي مع كورونا) فؤاد الفرحان، (جائحة النعام) بلقيس محمد، (سنة واحدة من العزلة) سمير خميس الزهراني، (أكياس الأرز) سامي أحمد، (يوم في آخر الشارع) زينب الشيخ علي.

وتأتي هذه الخطوة من هيئة الأدب والنشر والترجمة احتفاء بالقصة القصيرة وكتابها، وذلك عبر رصد مختارات مما كتب داخل النطاق الجغرافي السعودي بشكل سنوي، أو في موضوعات محددة مثل القرية وكوفيد-19، توثيقاً للتطور والتنوع القصصي في المملكة، وتعريفاً بالأسماء التي تميزت في هذا المجال، وتجديداً للاهتمام بواحدٍ من الأجناس الأدبية المهمة في توثيق الثقافات والحضارات على مرّ التاريخ حاله حال الشعر. كما أنها تعمل حالياً على بناء منصةٍ إلكترونيةٍ لاستقبال النصوص من قبل كتاب القصة، خلال العام ليتم جمعها في نهاية كل عام وتشكيل لجانٍ للتقويم والاختيار للخروج بمحتوى كتاب قصص من السعودية. الجدير بالذكر أن الأعمال صدرت بنسخة إنجليزية، وتتواجد في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 من خلال دار تشكيل.