بالصور.. فيفي عبده توجه رسالة إلى زوجة أحمد السقا

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر الاستورى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت فيفي عبده برفقة الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، وعلقت عليها قائلة: "مها الصغير بحبك اوى".

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