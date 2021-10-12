بالفيديو.. اخر ظهور لـ دلال عبد العزيز ببرومو فيلم فرق خبرة

ظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ، في البرومو الرسمي لفيلم “فرق خبرة” بطولة الفنان محمد الشرنوبى وهدى المفتي، والمقرر عرضه فى السينما خلال الفترة المقبلة.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اللايت كوميديا التي تدور بين شخصيات العمل والتي يظهر الشرنوبي من خلاله بشخصية ناجي.

وكان الشرنوبي قد نشر مؤخراً عبر حسابه على "إنستجرام"، بوستر الفيلم وظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على "البوستر" في صورة أعادت الأحزان لجمهورها، الذي ودعها منذ قرابة شهرين بعد رحلة طويلة من معاناتها بسبب تداعيات إصاباتها بفيروس كورونا.

يذكر أن فيلم "فرق خبرة" كان يحمل سابقاً اسم "الفنار" قبل تغييره، ويلعب بطولته محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقي، سنيتا خليفة، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

ويشارك الشرنوبي، حالياً في العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، إخراج مجدي الهواري، بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وإياد نصار، وكارمن سليمان، وسما إبراهيم، وناصر سيف، وحسن العدل، وإسماعيل فرغلي، ورضا إدريس، ولبني ونس، وعلاء قوقه.