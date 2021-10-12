ننشر موعد عرض مسلسل ”حى السيدة زينب”

أعلنت قناة المحور، عن بدء عرض مسلسل “ حي السيدة زينب " بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن وذلك من يوم السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع فى الساعة السابعة مساءا.

وتدور قصة المسلسل فى حى السيدة زينب وما يحدث بها من هادات وتقاليد وخلافات.

يذكر أن مسلسل حي السيدة زينب من بطولة الفنانة سوسن بدر و محمود عبد الغنى و أحمد وفيق و دينا و حسام داغر.

وكشفت الفنانة دينا عن بعض التفاصيل حول مسلسل “السيدة زينب، عبر تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك".