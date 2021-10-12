شاهد.. هيفاء وهبي تظهر بإطلالة جريئة عبر الانسجرام

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

و ظهرت هيفاء وهبى ، من دبي و هي ترتدي بشكيرا ، وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وجريئة.

وعلقت هيفاء وهبي علي الصورة قائلة:" صباح الخير علي الناس الغير ".

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