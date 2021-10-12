سهير رمزى: أعود للدراما بـ مسلسل “القاتل الذى أحبني”

بدأت الفنانة سهير رمزى، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “القاتل الذى أحبني”، والذى من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة علي إحدى القنوات الفضائية .

وكشفت سهير رمزى ،أنها بدأت أمس تصوير مشاهدها في العمل الذى تعود من خلاله إلي الدراما التليفزيونية ، بعد غياب لأكثر من ٣ سنوات منذ أن قدمت مسلسل قصر العشاق .

وكشفت الفنانة سهير رمزى، في وقت سابق، حقيقة إصابتها بمرض البهاق بعد تدوال صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام حين كان يظهر عليها علامات المرض.

وقالت الفنانة سهير رمزى: لست مريضة بالبهاق كما اعتقد البعض، والصورة التى تم تداولها وتظهر بشرتى فيها مختلفة كان بسبب وضع كريمات غير صالحة، وذلك أثناء تواجدى فى الساحل الشمالى وبفعل عوامل الجو ووضع هذه الكريمات.