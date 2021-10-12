زار اليوم السيد/ بيونج سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية علي رأس وفد حكومي، منطقتي آثار سقارة و أهرامات الجيزة، وذلك أثناء تواجده في زيارة رسمية لمصر.
بدأت الجوله بزيارة منطقة آثار سقارة، حيث استقبلهم الاستاذ/ صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة، و اصطحبهم في جولة بهرم زوسر المدرج ومجموعته الهرمية، ومقبرة ميراروكا.
وفي منطقة أهرامات الجيزة، استقبلهم و اصطحبهم الاستاذ أشرف محي مدير آثار الهرم، في جولة للهرم الأكبر ومنطقة البانوراما و منطقة تمثال أبوالهول، و حرصوا على التقاط الصور التذكارية من داخل المنطقة الآثرية.
وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن سعادته بالزيارة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وبما شاهده من كنوز أثرية وعظمة بناء الأهرامات ، والتعرف على منطقة آثار سقارة في ظل ما شهدته هذه المنطقة من اكتشافات أثرية كبيرة وهامة خلال المرحلة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية يزور منطقة سقارة و الاهرمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.