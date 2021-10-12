شيرين تنضم لمسلسل ”القاتل الذى أحبني”

تعاقدت الفنانة شيرين علي المشاركة في بطولة مسلسل القاتل الذى احبني ، والذى يقوم ببطولته الفنان هاني رمزى . ومن المقرر أن تبدأ الفنانة شيرين تصوير دورها ضمن أحداث العمل خلال الفترة القادمة . يذكر أن آخر أعمال شيرين كانت في موسم رمضان المنقضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع ؛ نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

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