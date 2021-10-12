رامي جمال يثير الجدل برسالته في عيد ميلاد زوجته ويرد على منتقديه: “إحنا مش عايشين نرضيكم”

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار الفنان رامي جمال الجدل بين متابعيه بسبب رسالة وجهها صباح اليوم لزوجته ناريمان في عيد ميلادها، فالبعض عبر عن إعجابه بخفة ظل رامي بينما انتقده عدد كبير بسبب بعض الكلمات منها “هطلقك”، “والحمد لله إننا مخلفناش”، وغيرها من المصطلحات، ليعلق رامي على منتقديه في رسالة جديدة.

وجّه الفنان رامي جمال رسالة طريفة إلى زوجته في عيد ميلادها، ونشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه على “إنستجرام”.

وعلق قائلا: يارب أنت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهاردة عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة.. كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم.

وتابع رامي جمال: الحمد لله إننا مخلفناش، لأني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقى المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا، كل سنة وأنت أول وآخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان آخذ الدريسينج والحق يرجع لأصحابه.

ورد رامي على الانتقادات التي وجهت له عبر التعليقات.

وكتب: “أحب أبدأ كلامي بشكرا للناس اللي شبهنا اللي بتاخد الدنيا بسهولة وخفه دم شكرا ثانيا المجموعة بتاعت كلامك سخيف يا رامي حضرتك انا مش جوزك انا بقولوا لمراتي اللي انا وهي عايشين حياتنا إحنا مش حياتك انتي اللي جايز هزارنا ما يناسبكوش وجايز الجد بتاعكم ما يناسبناش أحب أبدا معاكم بان البوست بتاعي عن ناريمان هو بوست نزلته ناريمان نفسها قبل البوست بتاعي بساعه بتقلش على نفسها بخفه دم من وجهه نظري اللي من وجه نظركم دلوقتي هتقولو عليها يبقي هي تستاهل وهي اللي جابته لنفسها وبتقبل من نفسها وكده بس برضه اقولكم ابسلوتلي نو دي أكبر ست في عيني ودي حياتنا احنا مش حياتكم انتم قولوا لازواجكم ولحبايبكم يهزروا ازاي ويحبوكم ازاي ويتكلموا معاكم ازاي ده حقكم واحنا كمان حقنا نعيش حياتنا احنا بالشكل اللي يعجبنا احنا حتي لو مش هيرضيكم علشان احنا مش عايشين نرضيكم الدنيا أصلا صعبة ف إحنا بطريقتنا البلدي الاوڤر دي اللي مضايقة البعض شايفين حياتنا بفضل الله وحفظه لطيفة”.

وتابع: “أرجع واقول للي بيعدلوا علينا احنا عايشين حياتنا احنا مش حياتكم انتم واللي بيعجبكم مش لازم يعجبنا والعكس والدليل اني خدت موضوع قلش مصر كلها على غنوتي وعلي أن رامي قال نسقف من هنا والدنيا خربت بضحك مزعلتش أولا لاني عارف إنه هزار وحب ثانيا علشان أنا مش هصعب دنيا صعبة أصلا.

وأضاف: “أخيرا بقي المجموعة اللي باعته تقولي ما تقولش الحمد لله انك مخلفتش وكده لا انا هقول الحمد لله علي أي رزق وأي منع وهعيش حياتي بدماغي وبنيتي وربنا اللي عارف ايه جوانا”.

رامي جمال يطرح “خليكي”

وطرح الفنان رامي جمال مؤخرا أغنيته الجديدة، والتي حملت اسم خليكي، وهي الأغنية السادسة من ألبومه ولسه، وتعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، ومن إنتاج نجوم ريكوردز.

وجاءت كلمات أغنية خليكي كالتالي: عن عنيكي دول بقول حكايات، وبعيش كل ثانية وبحكي بالتفصيل، ومفيش غيرك أنت قصاد عنيا، وبيكي ببقى تمام، مش لازمني غير هواكي خلاص، خلاص أنت ليا وبيا أولى الناس، إحساس خدني ليكي وحبي فيكي جابني أهو لقدام.