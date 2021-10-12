أغنية جديدة واستعراض خاص.. مفاجأة محمد رمضان في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ابو ظبي - احمد الجزار - توجه الفنان محمد رمضان صباح اليوم إللى مدينة الجونة، لبدء التحضيرات الخاصة بمشاركته في حفل افتتاح الدورة الخامسة التي ستنطلق الخميس المقبل.

وعلم “جوو 2 فن” أن محمد رمضان سيقوم بغناء أغنية حفل الافتتاح الخاصة، التي أعتاد المهرجان على تقديمها سنويًا بدء من “3 دقات” التي قدمت في الدورة الأولى.

وعلم الموقع أن الأغنية التي سجلها رمضان مؤخرًا ستكون مفاجأة ومن المتوقع ان تنال إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

ومن المقرر أن يقدم رمضان استعراضا خاصا على المسرح على نغمات أغنيته الجديدة.

وفي سياق متصل، كشف المهرجان أمس عن قائمة ضيوف الدورة الجديدة من المهرجان بينهم النجمة يسرا وليلى علوى ونيللي كريم وأنوشكا وسمية الخشاب واَخرون.

كما ستشهد الدورة أيضا تكريم الفنان أحمد السقا عن مجمل أعماله، في حفل الافتتاح، ومن المقرر أن يحضر السقا الحفل برفقة أسرته.

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