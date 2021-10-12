قبلات متبادلة بين أحمد الفيشاوي وزوجته خلال عطلتهما الصيفية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو جديد عبر حسابه على “إنستجرام” من عطلته الصيفية التي يقضيها حاليًا مع زوجته ندى كامل.
وظهر الفيشاوي وزوجته في الفيديو وهما يتبادلان القبلات، وعلق على الفيديو قائلا: “عن هذا الصيف”.
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واعتاد الفيشاوي وزوجته تبادل القبلات في الكثير من المناسبات أبرزها على السجادة الحمراء للمهرجانات، وكان اَخرها خلال الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي.
يذكر أن الفيشاوي يعرض له حاليًا فيلم “30 مارس” الذي يشارك في بطولته دينا الشربيني وخالد الصاوي وأسماء أبو اليزيد واَخرون، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
كما سيعرض له في الدورة القادمة من مهرجان الجونة السينمائي فيلم “قمر 14” والذي يشارك في بطولته شيرين رضا وأحمد مالك وكوكبة من الفنانين ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.
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