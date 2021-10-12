بصورة من قبرها.. أنغام تحيي ذكرى رحيل شقيقتها غنوة (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - أحيت الفنانة أنغام، ذكرى رحيل شقيقتها غنوة التي رحلت في مثل هذا اليوم عام 2018، نتيجة تعرضها لحادث سير،.

ونشرت أنغام صورة لقبر الراحلة، عبر استوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت عليها قائلة: اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة، مطالبةً جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.

وفي سياق منفصل، أحيت المطربة أنغام حفلًا غنائيًا كبيرًا في بورسعيد الأيام الماضية، حضره عدد كبير من جمهورها ومحبيها بمصر والوطن العربي، الذي تفاعل مع صوتها بشكل كبير، وأمتلئ المكان بالبهجة والسعادة والتصفيق شديد الحرارة.

وقدمت خلال الحفل باقة من أروع أعمالها الغنائية، التي تنال دائمًا على إعجاب جمهورها، الذين أشعلوا الصافرات عند وقوفها على خشبة المسرح، كنوع من تقديم التحية لها، والتعبير عن حبهم وإعجابهم بموهبتها وصوتها العذب.