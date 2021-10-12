بعد فوز بيج رامي بمستر أولمبيا للعام الثاني.. عبدالله رشدي يحرم مشاركة الرجال ببطولات كمال الأجسام

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار الداعية المصري عبدالله رشدي الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحريمه مشاركة الرجال في مسابقات كمال الأجسام، بحجة أنها تشترط ظهور العورة التي نهى الله عن إظهارها.

وكان لاعب كمال الأجسام ممدوح السبيعي الشهير بـ “بيج رامي”، قد حصل على لقب مستر أولمبيا بعد فوزه بالميدالية الذهبية للعام الثاني على التوالي.

وكتب عبدالله رشدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا “لا يجوز للرجل المشاركة في بطولات كمال الأجسام التي يُشْتَرَطُ للمشاركةِ فيها إبداءُ شيءٍ من العورة التي أمره الشرعُ بسترها.”.

وتابع: “مارسْ من الرياضةِ ما شِئتَ دونَ أن تَخرِقَ ضوابطَ الشرعِ الشريف.”.

وقد أثار رشدي الجدل بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن “بيج رامي” بطل رفع اسم مصر في المحافل الدولية، وأن هذه رياضه مفيدة للجسم، فيما وافق اخرون على كلامه مؤكدين على تحريم اظهار الرجل لعورته.

وجاء من بين التعليقات: “شو معنى لا يجوز .. ممكن توضح اكثر دكتور عبدالله يعني هل هو محرم واذا هو محرم ما هو دليلك واذا غير ذلك فهذا الشيء راجع للشخص نفسه وبعدين الي ليش فكرت بطريقة العورة .. الخ الناس ينظرون للأمور من نواحي أخرى ف لا تحصر تفكيرك في منطقة محدش مهتم فيها”.

وكتب اَخر “اتقي الله.. ولا تدخل الدين بالرياضة.. احتفظ بها لنفسك فقط”.

وجاءت تعليقات عبدالله رشدي بعد تتويج المصري رامي السبيعي “بيج رامي” بلقب مسابقة مستر أولمبيا العالمية لكمال الأجسام للعام الثاني على التوالي.