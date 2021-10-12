سوزان نجم الدين تكشف عن دخولها قصة حب جديدة: “أيوه بحب وهو مالي قلبي وعقلي” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن دخولها في علاقة عاطفية جديدة، معربةً عن حبها الشديد له، وتعلقها الكبير به، مشيرةً أنها تستعد للزواج قريبًا.

وتحدثت سوزان نجم الدين عن هذه العلاقة، خلال لقائها في برنامج mbc Treding، دون أن تكشف هوية هذا الشخص، حيث ردت على سؤال ارتباطها بإجابة جريئة قائلة: أيوه بحب وهو مالي قلبي كتير وعقلي، متمنية أن تتم هذه الزيجة في أقرب وقت، وأن يوفقها الله فيها.

كما نفت سوزان نجم الدين شائعة ارتباطها بالحارث الخاص بها، مؤكدةً أن هذه الأخبار غير صحيحة، وليس لها أساس من الصحة، معربة عن استيائها من نشر مثل هذه الشائعات، ومؤكدة أن جمهورها وكل محبيها لم يصدق هذه الشائعة.

ووصفت سوزان نجم الدين هذه الشائعة بأنها بشعة، وتسببت في إزائها بشكل كبير، حيث أن هذا الأمر أثار غضبها واستيائها، قائلة: اللي ركب الشائعة دي ركبها بطريقة كتير بشعة.

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