وزيرا ثقافة مصر والأردن يشهدان الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية

تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وبالإنابة عنه شهدت هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية و الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية الاحتفالية الضخمة التى أقيمت بمناسبة مئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية ونظمها صندوق الحسين للإبداع والتفوق بالتعاون مع جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن وأحياها أوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة أوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى مع المطربة غادة عباسى بقيادة الموسيقار الدكتور هيثم سكرية وذلك على مسرح قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب بحضور شريف كامل سفير مصر بالأردن وعددا من الأمراء والسفراء وأعضاء السفارة المصرية وهزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة الأردنية ومجموعة من الشخصيات السياسية والعامة بالأردن.

قدمت عبد الدايم التهنئة للأردن وشعبها وأكدت فخرها بالتواجد المصرى فى الاحتفال بمئوية تاسيس المملكة ، وأشارت إلى أن مشاركة الأوركسترا السيمفونى فى هذه المناسبة يعد نواة لتعزيز التعاون مع الأشقاء فى مختلف مجالات الإبداع باعتبار القوى الناعمة من أهم وسائل التواصل بين الشعوب .

من جانبها وجهت هيفاء النجار الشكر لمصر وللدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على المشاركة فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة ، وأبدت سعادتها بالتعاون المثمر مع مصر وثمنت الاستفادة من خبرائها فى مختلف مجالات الإبداع وبالمستوى المتميز للأوركسترا والذى نجح باقتدار فى تقديم سيمفونية حبيتك عمان والتى صورت تاريخ المملكة .

وكان أوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة أوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسى بقيادة الموسيقار الدكتور هيثم سكرية قد قدم سيمفونية بعنوان "المملكة الأردنية الهاشمية .. حبيتك عمان " من تاليف قائد الحفل وكلمات على البتيرى وتحكي قصة الأردن من خلال محاور متعددة وتصور تأسيس الدولة الأردنية وتعايش نسيجها بمختلف أطيافه ويتم من خلالها استخدام الألحان الشعبية الأردنية كأفكار بنائية وألحان دالة كما تتناول مسيرة الهاشميين عبر الزمن مروًرا بالثورة العربية الكبرى وتعريفا بالملوك الهاشميين الذين أسسوا لنهضة الأردن، يليها تصويرا لعهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع السرد الدرامي لحياته قبل توليه الحكم وتصوير الأفراح الأردنية من خلال العرس الأردني الذي يتم فيه تقديم نماذج لحنية من شتى مناطق المملكة الشمالية والجنوبية والريفية والبدوية والأصول الفلسطينية والشامية والشركسية، وتجسد ايضا مسيرة الأردن والتقدم والازدهار في مختلف المجالات العلمية، الاقتصادية، التعليمية، النهضة العمرانية وغيرها من المجالات وتم تقسيها إلى خمس حركات هى الثورة العربية الكبرى ، ميلاد أمير هاشمي ، العرس الأردني . مرثية الحسين والفجر الجديد .

تضمنت الاحتفالية كلمة سهى بواب المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن التي رحبت خلالها بالحضور الفني والثقافي المصري وحرصت مندوب الملك عبد الله الثاني هيفاء النجار ، وزيرة الثقافة الأردنية علي إهداء درع التكريم للدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تقديرا للمشاركة المتميزة لأوركسترا القاهرة السيمفوني في الاحتفال بمئوية اللملكة كما تسلم الموسيقار هيثم سكرية درع تكريم والدكتور علي ياغي ومدير عام صندوق الحسين للإبداع و التفوق.