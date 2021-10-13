نور دياب: سأتزوج في 2022. ولا أريد استغلال شهرة والديه وهذا هو مصدر دخلي

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت نور عمرو دياب، مع متابعيها، من خلال لايف عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، عن تفاصيل حياتها الشخصية، وطبيعة علاقتها بوالدها عمرو دياب، ووالدتها الفنانة شيرين رضا، مما جعلها تتصدر تريند مؤشرات البحث على جوجل.

قالت نور عمرو دياب: إنها انتقلت لمنزلها الجديد بلندن، وستشارك متابعيها كل التجهيزات، وأنها شخصية نباتية مثل والدتها شيرين رضا، وذكرت أنها متحمسة للغاية لرؤيتها متألقة في مهرجان الجونة السينمائي.

وكشفت نور عمرو دياب عن موعد زواجها قائلة: سأتزوج في عام 2022، من خطيبي كيران وودورد، وسعيدة معه للغاية.. ولا احب استغلال اسم وشهرة والدي ووالدتي، ولكن أحب أن يبتابعني جمهوري لنفسي فقط، وأنني اتجاهل الانتقادات السلبية التي توجه لي.

وأضافت نور عمرو دياب، أن الكثير من متابعيها على السوشيال ميديا طلبوا منها أن يظهر معها والدها عمرو دياب في فيديو، وقالت لهم أنها ستعمل على تحقيق هذا الأمر.

ردت نور عمرو دياب، على سؤال من متابعيها عن مصدر دخلها، وقالت لهم من خلال فيديو لايف عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، أنها مستقلة ماديًا عن والدها عمرو دياب، وآخر مرة رأته فيها كانت قبل أزمة كورونا، وأنها بتعمل مصممة أزياء وخبيرة موضة.

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