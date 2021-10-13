32 مليون دولار ايرادات فيلم الرعب Malignant

وصلت إيرادات فيلم الرعب Malignant إلى 32 مليونا و 816 ألف دولار بدور العرض حول العالم، وكان قد حقق 5 ملايين و434 ألفا في افتتاح العمل بـ3485 دارعرض أمريكية، وكان قد طرح العمل في 10 سبتمبر الماضى.

وأنقسمت إيرادات فيلم Malignant بين 13 مليونا و316 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و19 مليونا و500 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Malignant يدورحول إصابة سيدة تدعى ماديسون، بالشلل بسبب الرؤى الغريبة والمخيفة لجرائم القتل، ويزداد عذابها سوءًا عندما تكتشف أن أحلام اليقظة هي في الواقع حقائق مرعبة، وستصل مدة فيلم الرعب الجديد Malignant إلى ساعة و51 دقيقة.

يقوم ببطولة فيلم الرعب الجديد Malignant كل من أنابيل واليس، مادي حسون، جورج يونج، ميشول بريانا وايت، جاكلين ماكنزي، إنجريد بيسو، بولا مارشال، جيك أبيل، باتريك كوكس، راشيل وينفري، مارينا مازيبا، بول مابون.