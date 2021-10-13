مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة عبر الانستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها صور جديدة لها وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت مايا دياب بفستان طويل باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، كما أنه مكشوف عند منطقة الخصر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وطرحت مايا دياب، أحدث كليباتها مع محمود الليثي الديو الغنائي "حطالي روج" وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.

وأغنية "حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media، وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.

على صعيد آخر، تعمل الشركة علي طرح باقي أغاني الالبوم خلال الفترة المقبلة عبر قناتها علي يوتيوب ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة من المع الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي وهادي شرارة توما.