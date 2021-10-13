أثار الفنان ، محمد رمضان، الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر فيديو له وهو يرقص مع إحدى المضيفات داخل الطائرة.
وظهر محمد رمضان، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، وهو يرقص مع المضيفة على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، قائلا: "المضيفة الفرفوشة رزق".
وتعبر هذه ليست الأزمة الوحيدة لمحمد رمضان مع الطائرات، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، نشر محمد رمضان، مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به.
وأعلن حينها توجهه إلى غرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها، برفقة الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوقع هيئة الطيران المدني عقوبة قاسية على الطيار أشرف أبو اليسر، وتعزله من مهام منصبه، وتسحب رخصة مساعده لمدة عام.
وتحولت القضية إلى ساحات المحاكم المصرية، بعد مقاضاة الطيار لمحمد رمضان، عقب تسبب الأخير في فصله من وظيفته، لتقضي محكمة مصرية في 7 أبريل/ نيسان الماضي، حكما بإلزام محمد رمضان بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه مايقرب من (400 ألف دولار أمريكي) تعويضا لصالح الطيار، فيما توفي الطيار أشرف أبواليسر، في 24 أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يستكمل القضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد رمضان يثير الجدل مجددا بفيديو من داخل طائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.