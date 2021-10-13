أبو هشيمة والهضبة يخطفان الأنظار من أحدث ظهور لهما

شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، متابعينه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة له. وظهر أبو هشيمة في الصورة بصحبة عمرو دياب و عمرو منسي و عدد من أصدقائهم مما اثارت اعجاب متابعيه. وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حسم مزاعم وقوفه وراء غياب زوجته الفنانة ياسمين صبري، عن موسم دراما رمضان العام الحالي. وأكد أبو هشيمة في مداخلة هاتفية له مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أنه ليس السبب في غيابها عن دراما رمضان 2021.

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