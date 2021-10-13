شاهد.. محمد رمضان يرقص داخل الطائرة مع المضيفات

خلال الساعات الماضية نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام فيديو أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى من جديد ، حيث ظهر رمضان وهو يرقص داخل الطائرة مع المضيفات ، وهو ما عرضه إلى انتقادات .
ولم تكن تلك المرة الأولى التى يتعرض لها محمد رمضان الى انتقادات بسبب تواجده فى الطائرة ، فهناك واقعة شهيرة لـ محمد رمضان مع أحد الطيارين ، حيث قام الأخير بالتصوير داخل “ كابينه القيادة " برفقة الطيار ، مما عرض الأخير إلى الوقف بشكل نهائى ، ثم توفى بعد ذلك .
وفى السطور التالية نرصد أبرز أزمات محمد رمضان داخل الطائرات :
رقص المضيفات :
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” خلال الساعات الماضية .
وظهر محمد رمضان وهو يرقص مع مضيفة الطيران داخل الطائرة، علي أنغام أغنيته “يا حبيبي”، وعلق محمد رمضان علي الفيديو كاتبًا: “المضيفة الفرفوشة رزق”
هذا الفيديو عرض المضيفات ومحمد رمضان الى انتقادات عارمة .
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