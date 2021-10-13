اندلاع حريق بقاعة افتتاح مهرجان الجونة

اندلع حريق داخل القاعة المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطار باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، انطلاق دورته الخامسة، غدا الخميس ،وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، في مقدمتهم النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، رغم الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينها وانتشال التميمي مدير المهرجان، وتردد أنباء عن غياب يسرا واعتذارها عن عدم الحضور بسبب تلك الأزمة.

وتضمنت قائمة الضيوف للمهرجان هذا العام قرابة 60 ضيف، في مقدمتهم النجوم ليلي علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وانوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا،اشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، احمد داش، احمد داوود، مايا دياب، المخرجة ايناس الدغيدي، امير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، احمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، على قاسم، امينة خليل، احمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير ،وسيد رجب ،هاني رمزي، احمد رزق ،علا رشدي ،احمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، اسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط ،هدي الاتربي، يسرا االلوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، على الطيب، الشناوي، مايان السيد، جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.