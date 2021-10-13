قبل انطلاقه غدًا.. حريق هائل في مقر حفل افتتاح مهرجان الجونة.. والإدارة: لا توجد خسائر بشرية

ابو ظبي - احمد الجزار - اندلع قبل قليل، حريق هائل، داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة الذي سيشهد حفل افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان والمقرر إقامتها غدًا الخميس 14 أكتوبر الجاري.

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطارًا باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

وقد التهمت النيران جزءًا من واجهة المركز كذلك القاعة الرئيسية التي ستشهد حفل الافتتاح.

وأكد المركز الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، أن الحريق الذي اشتغل ظهر اليوم في منطقة حفل افتتاح المهرجان تم السيطرة عليه دون وقوع أية خسائر بشرية.

قالت علا الشافعي مدير المركز الصحفي لهرجان الجونة السينمائي أن قوات الحماية المدنية بالجونة تمكنت من السيطرة على الحريق في أسرع وقت، ولم تقع أية خسائر بشرية أو إصابات في صفوف العاملين أو الضيوف.

يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تبدأ يوم 14 أكتوبر وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

دشنت إدارة مهرجان الجونة، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة لتطعيم جميع العاملين بالمهرجان اللذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستأنف الحملة نشاطها، بداية من الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وحتى نهاية المهرجان، لتطعيم الضيوف غير الحاصلين على اللقاح.