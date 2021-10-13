تعرف على أول تعليق من سميح ساويرس بعد حريق مسرح الجونة السينمائى

أكد المهندس سميح ساويرس أن المسرح الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائى لم يحدث به أى ضرر، والمكان الاساسي للاحتفالات بعيد تماما عن الحريق، وسوف نتمكنمن اهن ندهن التلفيات قبل غد وكأنه لم يحدث حريق في المكان.

وأضاف ساويرس أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائى ، وأن مكان أقامة حفل الافتتاح لم يتأثر .

وكان القائمون على مهرجان الجونة السينمائي ، قد أكدوا أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد المسارح الرئيسة، الذى من المقرر أن يضم فاعليات الدورة الجديدة .

وعلق رئيس مهرجان الجونة قائلاً: "تمت السيطرة على حريق مسرح البلازا، وجار حصر الخسائر، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا ".

وتابعت إدارة مهرجان الجونة السينمائى : لايوجد اى خسائر بشرية .

وكان قد اندلع حريق داخل القاعة المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، انطلاق دورته الخامسة، غدا الخميس ، وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، في مقدمتهم النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، رغم الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينها وانتشال التميمي مدير المهرجان، وتردد أنباء عن غياب يسرا واعتذارها عن عدم الحضور بسبب تلك الأزمة.

وتضمنت قائمة الضيوف للمهرجان هذا العام قرابة 60 ضيف، في مقدمتهم النجوم ليلي علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وانوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا،اشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، احمد داش، احمد داوود، مايا دياب، المخرجة ايناس الدغيدي، امير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، احمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، على قاسم، امينة خليل، احمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير ،وسيد رجب ،هاني رمزي، احمد رزق ،علا رشدي ،احمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، اسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط ،هدي الاتربي، يسرا االلوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، على الطيب، الشناوي، مايان السيد، جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.