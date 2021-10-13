مريم أوزرلي تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي ، على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام. وظهرت مريم أوزرلي ، في الصورة بإطلالة جذابة مما أثارت إعجاب متابعيها. أما من الناحية الجمالية مريم أوزرلي، فوضعت مكياج بألوان هادئة مما جعل اطلالتها مميزة.

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