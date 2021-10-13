سميح ساويرس يتفقد مسرح مهرجان الجونة بعد الحريق الهائل ويكشف عن السبب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تفقد رجل الأعمال سميح ساويرس، مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بعد الحريق الهائل الذي التهم جزء كبير من ديكوره الخارجي.

وظهر ساويرس داخل المركز ليتفقد الخسائر ويكشف عن التفاصيل الداخلية للمركز.

وقال ساويرس أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي التهم جزء من الديكور الخارجي فقط، ولكن لم يحدث أي شيء للمسرح ولكل التجهيزات الخاصة بالمسرح، وحفل الافتتاح، مؤكدًا أن الجزء الذي شهد الحريق سيتم تغييره صباح غدًا قبل انطلاق حفل الافتتاح.

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واندلع صباح اليوم حريق هائل، داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة الذي سيشهد حفل افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان والمقرر إقامتها غدًا الخميس 14 أكتوبر الجاري.

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطارًا باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

وقد التهمت النيران جزءًا من واجهة المركز كذلك القاعة الرئيسية التي ستشهد حفل الافتتاح.

وأكد المركز الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، أن الحريق الذي اشتغل ظهر اليوم في منطقة حفل افتتاح المهرجان تم السيطرة عليه دون وقوع أية خسائر بشرية.

قالت علا الشافعي مدير المركز الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي أن قوات الحماية المدنية بالجونة تمكنت من السيطرة على الحريق في أسرع وقت، ولم تقع أية خسائر بشرية أو إصابات في صفوف العاملين أو الضيوف.