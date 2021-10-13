مدير “الجونة السينمائي” بعد حريق مقر حفل الافتتاح: “المهرجان سيبعث ويخلق من جديد”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي عن الأضرار الناجمة من حريق مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، في مدينة الجونة.

قال التميمي في تصريحات صحفية: “عادي أن تقع حوادث عادية الأهم بالنسبة لنا كما عودتنا الجونة والعاملين بها أن الأضرار سيتم إصلاحها بسرعة جدا، وكما ترون المسرح بحالة رائعة وكذلك مدخل الريد كاربت والضرر الذي وقع كان في منطقة محدودة والأهم أنه ليس هناك خسائر في الأرواح أو إصابات”.

وتابع: هذا المهرجان سيبعث ويخلق من جديد مهما كانت العقبات، العام الماضي كانت كورونا وهذا العام حريق وتم السيطرة عليه.

وتفقد رجل الأعمال سميح ساويرس، مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بعد الحريق الهائل الذي التهم جزءً كبيرًا من ديكوره الخارجي.

وظهر ساويرس داخل المركز ليتفقد الخسائر ويكشف عن التفاصيل الداخلية للمركز.

وقال ساويرس أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي التهم جزء من الديكور الخارجي فقط، ولكن لم يحدث أي شيء للمسرح ولكل التجهيزات الخاصة بالمسرح، وحفل الافتتاح، مؤكدًا أن الجزء الذي شهد الحريق سيتم تغييره صباح غدًا قبل انطلاق حفل الافتتاح.

وكانت علا الشافعي مدير المركز الصحفي لهرجان الجونة السينمائي كشفت أن قوات الحماية المدنية بالجونة تمكنت من السيطرة على الحريق في أسرع وقت، ولم تقع أية خسائر بشرية أو إصابات في صفوف العاملين أو الضيوف.

يذكر أن حريقا اندلع داخل منطقة البلازا، المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها، مساء الخميس 14 أكتوبر الجاري.