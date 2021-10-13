بعد قليل .. مؤتمر صحفى لمهرجان الجونة السينمائي للكشف عن أهم تفاصيل...

يبدأ بعد قليل المؤتمر الصحفى لمهرجان الجونة السينمائى ، الذى كان محددا سلفاً ، للكشف عن أهم تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان .

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، انطلاق دورته الخامسة، غدا الخميس ، وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، في مقدمتهم النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، رغم الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينها وانتشال التميمي مدير المهرجان، وتردد أنباء عن غياب يسرا واعتذارها عن عدم الحضور بسبب تلك الأزمة.

وتضمنت قائمة الضيوف للمهرجان هذا العام قرابة 60 ضيفا، في مقدمتهم النجوم ليلي علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وانوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا،اشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، احمد داش، احمد داوود، مايا دياب، المخرجة ايناس الدغيدي، امير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، احمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، على قاسم، امينة خليل، احمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير ،وسيد رجب ،هاني رمزي، احمد رزق ،علا رشدي ،احمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، اسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط ،هدي الاتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، على الطيب، الشناوي، مايان السيد، جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.

وحرص المهندس سميح ساويرس على التواجد داخل مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، والمقرر انطلاقه، غداً الخميس، وتبين أنه لم يتأثر بالحريق الذى اندلع منذ قليل.

أكد المهندس سميح ساويرس ان المسرح الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائى لم يحدث به اى ضرر والمكان الاساسي للاحتفالات بعيد تماما عن الحريق وسنتمكن من دهان التلفيات قبل غد وكأنها لم تحدث حريقة في المكان.

وأضاف سميح ساويرس ان الحريق جاء نتيجة ماس كهربائى ، الا ان مكان إقامة حفل الافتتاح لم يتأثر .

وكان قد أكد القائمون على مهرجان الجونة السينمائي ، أنه تما السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد المسارح الرئيسة، الذى من المقرر أن يضم فاعليات الدورة الجديدة .