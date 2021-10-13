بالفيديو.. استرداد عددًا كبيرًا من القطع الأثرية المصرية التي تم تهريبها خلال...

تم استرداد عددًا كبيرًا من أجمل وأندر القطع الأثرية المصرية التي تم تهريبها خلال عقود سابقة من بينهم خمسة آلاف قطعة أثرية مُستردة من الولايات المتحدة و 114 قطعة أثرية من باريس بالإضافة إلى ٣ قطع أثرية من لندن يعود تاريخهم إلى عصر الأسرات المصرية (الفرعوني) وكذا العصر اليوناني.

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