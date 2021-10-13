ياسمين صبري تتألق في احدث إطلالة ساحرة لها عبر الانستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ياسمين صبري، في الصورة بفستان باللون الأصفر على غلاف إحدى المجلات، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدلا.
وتعقد الفنانة ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال التي من المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان المقبل.
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