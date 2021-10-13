أول تعليق من إدارة مهرجان الجونة عن انطلاق الدورة الجديدة في موعدها بعد حريق في مقر حفل الافتتاح

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، قبل قليل، بيانًا صحفية أكدت خلاله انطلاق الدورة الجديدة غدًا في موعدها رغم الحريق الذي التهم جزء كبير من الوجهة الخارجية لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة الذي سيشهد حفل الافتتاح.

وقالت إدارة المهرجان في بيانها: “تؤكد إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنه تمت السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وتنوه إدارة المهرجان إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان. وفور حدوث الحريق، قامت إدارة المهرجان بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

كما قامت إدارة المهرجان على الفور، بفتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادثة لكشف الأسباب الرئيسية، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي. وأكدت إدارة المهرجان عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الخامسة في موعده المقرر اليوم الساعة 4 مساءً، وستذاع فعاليات المؤتمر الصحفي علىً الهواء مباشرة بقناة أون تي في .

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