رامي جمال يعتذر لزوجته بعد رسالته لها في عيد ميلادها: “اَسف لو اتضايقتي”

ابو ظبي - احمد الجزار - اعتذر الفنان رامي جمال، لزوجته ناريمان، بسبب رسالته الساخرة التي كتبها احتفالا بعيد ميلادها، وهي الرسالة التي تعرض بسببها لهجوم كبير من الجمهور إذ رأى الجمهور أنها إهانة لزوجته.

وكتب رامي جمال في منشور جديد يعتذر من خلاله لزوجته: آسف لو اتضايقتي يوم عيد ميلادك مني بشكل مباشر أو غير مباشر، أصابني عدم التوفيق في استخدام كلامك.. وهزار اعتبروه البعض استهزاء أو انتقاص من أهم شخص في حياتي رغم أني عارف وواثق في تفكيرك وطبيعة حياتنا اللي بمميزاتها وعيوبها قررت أنها تكون مش للعلن.

وتابع: الآراء السلبية اللي شفتها واللي أنتي شفتيها لمجرد محاولتك إثبات أن كلامي عنك هو أصلا بوست ليكي قبل البوست بتاعي جدعنة منك غير مستغربة للأسف قُبلت بأنك شفتي فعلا كلام من البعض يضايق، وبما أننا عايشين مع ناس فأنا بعتذر لك عن اللي حستيه بسبب هزار عارف أنك قابلاه بس من حب ربنا فيكي ومن سوء التوفيق ليا أن الناس شافته إهانة وقررت تدافع عنك.

واختتم رامي جمال حديثه كاتبًا: من غير كلام كتير آسفلك وآسف للي ضايقهم الموضوع وشكرا جدا ليكي واللي فهموا قصدنا من الأول بس الدرس المستفاد أني غلطت في نشر حياتي للعلن أوعدكم مفيش كلام غير في اللي بشتغل فيه بحبك.

وردت زوجة رامي جمال على منشوره كاتبة: مش عارفة بتتأسف عليه وليه وبقولك تاني طريقة هزارك دي مش بتضايقني ولا هزاري معاك بيضايقك ولو بيضايق الناس فخلاص مفيش داعي يشفوه لكن هو ولا غلط ولا حاجة محتاجة اسف بالنسبة لي وأنا بحبك زي ما أنت وما حبش أن أى حاجة في الدنيا تضايقك.

كان رامي جمال احتفل بعيد ميلاد زوجته ناريمان الذي وافق اليوم 12 أكتوبر ذكرى ميلادها، ومازح زوجته ساخرًا من أن ذكرى ميلاد زوجته توافق ذكرى زلزال 1992 الشهير، كما وافق عيد ميلادها هبوط أمطار وبرق ورعد، وهو ما عرضه للانتقادات من جمهوره إذ اعتبر البعض أن ذلك يعد إهانة لزوجته.

وجاء منشور رامي لزوجته عبر حسابه بموقع انستجرام الذي عرضه لانتقادات لاذعة: يا رب أنت عارف أني اتجوزتها وهي عيد ميلادها، ذكري الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهارده عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة، مضيفًا: كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم، الحمد لله إننا مخلفناش لأني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقي المسيخ الدجال.

وأردف في رسالته لزوجته: نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا، كل سنة وإنتي أول وآخر واحلى وأرخم حاجة في حياتي بفكر أطلقك علشان أخد الدريسينج والحق يرجع لأصحابه.

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